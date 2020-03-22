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мир

COVID-19: Россия помогает Италии

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 Ирина Александрова
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COVID-19: Россия помогает Италии
Авторское право  AP
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Россия спешит помощь Италии, которая больше других европейских государств страдает от коронавирусной инфекции. Там счет погибших идет на тысячи, инфицированных на десятки тысяч. На Апеннины отправляется группа специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, которая насчитывает около 100 человек. Большинство из них - ведущие эксперты в своей области, принимавшие участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. Специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами

Тем временем в России за сутки выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом. Число инфицированных возросло до 367. Из них 54 в Москве. В ближайшее время никакого жесткого карантина в стране вводиться не будет. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. Необходимые меры принимаются. Правительство решила построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней. Никакого их дефицита их нет, несмотря на возросший спрос - заявил глава ведомства.

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