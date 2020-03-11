"Замены Путину нет": конституционная реформа ждёт одобрения россиянами

После того, как Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию, его должен подписать президент страны. Затем текст поправок рассмотрит Конституционный суд.
Окончательное решение по реформе основного закона страны 22 апреля примет народ в День Всероссийского голосования.
Согласно одной из поправок президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Этот факт вызвал большой резонанс в обществе.
Для других же возможность переизбрания Владимира Путина на 5 и 6 сроки вполне логичен за неимением достойной альтернативы.
Наблюдатели считают, что обнуление президентских сроков с одной стороны сплотит население вокруг власти, а с другой - вызовет рост протестных настроений.