"Замены Путину нет": конституционная реформа ждёт одобрения россиянами

После того, как Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию, его должен подписать президент страны. Затем текст поправок рассмотрит Конституционный суд.

Окончательное решение по реформе основного закона страны 22 апреля примет народ в День Всероссийского голосования.

Здесь есть много аргументов "за" и "против". Главное, конечно, в ближайшие годы обеспечить политическую стабильность с тем, чтобы мы спокойно прошли следующий избирательный цикл. Если Путин захочет баллотироваться — он будет баллотироваться. Если не захочет — не хочет. И кроме того, что люди считают, что это неправильно, они могут ответить "нет" на этот вопрос на референдуме 22 апреля Вячеслав Никонов депутат от "Единой России"

Согласно одной из поправок президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Этот факт вызвал большой резонанс в обществе.

Когда я узнала о том, что Путин хочет продлить свой срок, я была просто в шоке, просто в бешенстве. И так как я к этому неравнодушна — я пришла сегодня сюда Мария участница одиночного протеста у Госдумы

Для других же возможность переизбрания Владимира Путина на 5 и 6 сроки вполне логичен за неимением достойной альтернативы.

Мы были конечно за, потому что замены Путину , наверное, нет на данный момент. По крайней мере, народ его любит, и никакой другой альтернативы мы не видим Жанна одна из опрошенных

Наблюдатели считают, что обнуление президентских сроков с одной стороны сплотит население вокруг власти, а с другой - вызовет рост протестных настроений.