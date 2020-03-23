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Премия за вред: европейские ритейлеры поднимают зарплату сотрудникам супермаркетов

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Премия за вред: европейские ритейлеры поднимают зарплату сотрудникам супермаркетов
Авторское право  AFP
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На фоне эпидемии корнавирусной инфекции ряд крупных европейских ритейлеров предложили премию своим сотрудникам. Март месяц, когда страны Старого Света ввели на своих территориях карантинные меры, оказался тяжелым: люди кинулись в супермаркеты скупать товары первой необходимости. У магазинов выстроились очереди.

По понятным причинам продавцы и кассиры оказались в условиях повышенного риска заражения. Это принияли во внимание и оценили.

Французские группы Auchan, Carrefour и Les Mosquetaires, владельцы супермаркетов Intermarché, решили выплатить персоналу бонусы в размере тысячи евро. Так Auchan, где трудятся 65 тысяч человек, инициатива обойдется в 65 миллионов.

Руководство крупнейшей сети испанских супермаркетов Mercadona повышает зарплату на 20% 90 тысячам сотрудников. В Ирландии работникам Tesco поднимают на 10 процентов почасовую оплату.

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