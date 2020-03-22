Пианист Денис Мацуев: "Музыка лечит"

Онлайн-концерт пианиста Дениса Мацуева в Московской филармонии посмотрели более 1,5 млн человек. Музыкант исполнил фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского "Времена года".

Из-за угрозы распространения коронавируса Московская филармония на время ограничения массовых мероприятий организовала проект "Домашний сезон", который продлится до 10 апреля.

Все находятся в нервном состоянии. Я всегда, когда нервничаю, подхожу к инструменту. И всё проходит. Я знаю, что музыка лечит Денис Мацуев пианист

В концертной серии примут участие многие известные исполнители. Они огласились поддержать инициативу бесплатно.

Москвичка Екатерина прослушала концерт после работы:

"Это гораздо лучше, чем просто слушать новости и печалиться о том, что, скорее всего, никакого света в тоннеле нет. А здесь всегда какие-то положительные эмоции, всегда есть над чем подумать. над каждым музыкальным произведением, над каждым спектаклем, всегда остается какое-то послевкусие, хочется с кем-то обсудить, кому-то позвонить, пообщаться".