МОК: "Здоровье спортменов - приоритет"

Некоторые соревнования летней Олимпиады могут быть перенесены из столицы Японии, хозяйки Игр-2020, в Саппоро. С такой инициативой выступил в среду Международный олимпийский комитет.

В сентябре в Токио прошел тестовый марафон с палатками, оборудованными распылителями воды. Рассматривался вопрос и о проведении самых утомительных соревнований в наиболее прохладные часы. Но опасения остались.

Речь идёт о марафоне и спортивной ходьбе на длинные дистанции. МОК принял во внимание печальный опыт Чемпионата мира в Дохе, когда из-за сильной жары почти треть атлетов не смогли дойти до финиша, и им понадобилась помощь врача.

В Токио в период поведения Олимпиады ожидается жара выше 30 градусов, а высокая влажность усиливает дискомфорт. В Саппоро же температура будет на 5-6 градусов ниже.

"Здоровье и благополучие спортсменов всегда находится в числе приоритетов МОК. Ряд мер по защите спортсменов от жары в Токио будут предприняты", – пообещал глава МОК Томас Бах.