COVID-19: морг на ледовой арене

В Британии правительство объявило жесткий карантин, продолжительность которого пока ограничена тремя неделями.

Это новая мера, введенная после закрытия учебных заведения и пабов, а также настоятельной просьбы, адресованной пожилым людям, самоизолироваться.

О начале изоляции и ограничительных мерах сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон: "Покидать жилище можно в исключительных случаях - это поход за покупками, как можно реже, небольшая и недолгая пробежка или иная форма физической активности рядом с домом, визит к врачу, помощь тем, кто в ней нуждается, например, людям с ограниченными возможностями, доставка еды престарелым родственникам".

В настоящий момент на территории Великобритании - свыше 6 500 инфицированных и зарегистрированы более 330 летальных исходов.

В Италии число умерших от COVID-19 вдвое превысило показатели Китая при меньшем - на четверть - количестве зараженных, Рим сообщает о свыше 6 000 смертей, Пекин - о 3 200 скончавшихся в результате болезни.

В Испании - свыше 35 тысяч инфицированных и более 2 300 человек, ставших жертвами пандемии.

Virus Outbreak Spain Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Bernat Armangue

Морги переполнены, в том числе и в столице иберийского королевства, поэтому власти приняли решение использовать крытый каток в качестве временного хранилища тел.

Virus Outbreak Spain Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Bernat Armangue

В Германии на почти 30 тысяч зараженных зарегистрированы по меньшей мере 129 летальных исходов, и Берлин сообщает, что уже двое суток цифры инфицированных и умерших не увеличиваются.