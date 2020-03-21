Австрия: резкий рост числа штрафов

В Австрии далеко не все следуют распоряжению властей выходить из дома лишь в исключительных случаях. Местная полиция перешла к более активным действиям, чтобы заставить людей соблюдать меры, направленные на ограничение распространение коронавируса.

– Сидеть и стоять группами запрещено, – доносится из полицейского громкоговорителя, – просим вас разойтись! Если вы не выполните это требование, то будете привлечены к ответственности.

В Вене полицией уже оштрафованы более 800 нарушителей.

– Мы, полицейские, прежде всего информируем население, но, конечно, при необходимости предпринимаем соответствующие меры – штраф достигает 3600 евро.

Разрешается выходить на прогулку по одиночке или с родственниками, но собираться группами нельзя. Между тем, в последние дни здесь установилась тёплая погода, и десятки тысяч людей вышли на улицу, невзирая на запрет. Это привело к резкому увеличению числа выписанных штрафов. Некоторые приветствуют действия полиции, но кто-то настроен скептически:

– Люди часто не держат необходимую дистанцию.

– Когда тут проезжают полицейские машины, они сами часто не соблюдают дистанцию в один метр, о которой всем говорят.

Ограничительные меры в Австрии недавно продлили с одной до трёх недель. Из австрийской столицы передаёт корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

– Здесь, на набережной Дунайского канала, полиция каждые полчаса проверяет, соблюдается ли безопасное расстояние. Некоторые, очевидно, нарушают это требование, им делаются предупреждения, а порой выписываются высокие штрафы. Но большинство населения Австрии следует мерам и одобряет действия правительства.