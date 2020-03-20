"Оставайтесь дома, не уезжайте на курорт!"

Велосипед - излюбленное средство летнего передвижения на Иль-де-Ре - французском острове в Атлантическом океане недалеко от города Ла-Рошель. Но сейчас велосипедистов здесь намного больше, чем обычно в этот сезон. Сотни парижан до начала режима самоизоляции прибыли на остров, где у них есть собственные дома или дачи.

На Иль-де-Ре до этого случаев COVID-19 зарегистрировано не было, а Париж сейчас один из главных очагов эпидемии во Франции, и островитяне обеспокоены.

"Это же не каникулы, это режим самоизоляции! А если люди приезжают сюда оттуда, где они постоянно проживают, то какая же это самоизоляция? Мы хотели бы призвать всех проявлять ответственность, а ещё соблюдать меры предосторожности на пляжах и велосипедных дорожках", - говорит Патрик Райтон, мэр городка Ла-Куард-сюр-Мер на острове.

Как только стало известно о введении карантина, по мосту, соединяющему Иль-де-Ре с материком, потёк поток автомобилей - такое раньше начиналась лишь в июле. Местные власти, так же, как и власти Бретани, Вандеи и Страны Басков, перекрыли пляжи, опасаясь распространения коронавируса.

"Складывается ощущение, что некоторые приезжие чувствуют себя как в отпуске. Но это не время отпусков! Пришлось закрыть пляжи, чтобы люди не ходили на пляж. Запрещено ездить по велосипедным дорожкам, чтобы люди не вели себя как отпускники. А мы из-за всего этого испытываем дополнительные неудобства", - говорит местная жительница.

Соцсети пестрят критическими сообщениями об эгоизме парижан, которые думают только о себе, а также призывами к сплочению и поддержке усилий медработников.

Un interne du CH de La Rochelle témoigne https://t.co/bZNtT4iLEDpic.twitter.com/d2pgFZy1xF — Elsa Dechézeaux (@Elsa_Dechezeaux) March 18, 2020

Nos équipes sont mobilisées et prêtes à prendre soin de vous.

Ensemble, soutenons tous nos professionnels de santé.

Vous pouvez agir...#RestezChezVouspic.twitter.com/2WQUhkEEcC — GH La Rochelle (@GHLaRochelle) March 16, 2020

Встретить опасность во всеоружии готовятся на острове Нуармутье у атлантического побережья Франции в департаменте Вандея.

"Мы призвали всех медработников нашего острова прийти нам на помощь в случае чрезвычайной ситуации, - говорит врач Сирил Вартанян. - Ведь если это начнётся, если станут поступать пациенты на тяжёлой стадии заболевания, то в наших больницах на острове Нуармутье и мест на всех не хватит. Режим самоизоляции, сдерживающий распространение коронавируса, должен неукоснительно соблюдаться. С самого начала уже говорилось, что нужно избегать перемещения внутри страны, и это не просто так говорится. Мы все видели по телевидению вокзал Монпарнас, заполненный людьми. А ведь в поездах, где люди находятся в непосредственной близости друг от друга, просто идеальные условия для распространения коронавируса".

На курортах и в других туристических регионах Франции, местах пеших прогулок и активного отдыха соблюдение предписания Министерства здравоохранения "Оставайтесь дома!" просто необходимо. Так, в Норвегии, использование дач и загородных резиденций для режима домашнего карантина запрещено. В противном случае нарушителям грозит внушительный штраф.