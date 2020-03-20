Жесткий карантин - "единственная жизнеспособная стратегия"

Власти Португалии, где насчитывается в настоящий момент почти 800 инфицированных коронавирусом и зарегистрировано менее десяти летальных исходов, не стали дожидаться дальнейшего распространения COVID-19 и объявили общенациональный карантин сроком на 15 дней.

Те, кому за 70, могут выйти из дома лишь по крайней необходимости.

Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта: "Все кафе и рестораны закрываются, они могут функционировать, только если осуществляют доставку еды или торгуют ей на вынос. Любая иная форма обслуживания будет считаться нарушением с соответствующими последствиями".

Тяжелейший гуманитарный кризис в итальянском Бергамо, где уже негде хоронить умерших от коронавируса.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Luca Bruno

По сообщениям Corriere della Sera, тела вывозят военными грузовиками в соседние города: Пьяченцу, Модену и Парму, где печи крематориев работают круглосуточно.

Количество летальных исходов от COVID-19 на Аппенинах превысило показатели Китая, составив 3 400, всего коронавирусом заражены больше 41 тысячи итальянцев, в критическом состоянии в настоящий момент находится не менее 2 500 пациентов, медучреждения не справляются с таким количеством больных, работающие практически круглосуточно врачи обращаются к мировому сообществу с просьбой сдавать деньги, чтобы купить аппараты искусственной вентиляции легких, которых тоже не хватает.

На втором месте в Европе по тяжести распространения пандемии находится Испания, где государство реквизирует гостиницы, чтобы организовать там больницы для тех, кто постепенно поправляется от COVID-19.

Международный аэропорт Барселоны, знававший лучшие времена, дезинфицируется армейскими подразделениями, на военнослужащих надеты костюмы химзащиты.

Французы переживают изоляцию на свой манер, в восемь вечера каждый день из окон и с балконов раздаются аплодисменты, так они подбадривают медиков, которые несут многочасовые вахты, выхаживая заболевших.

В Британии группа ученых под руководством профессора Нила Фергюсона опубликовала прогноз, в котором подчеркнула, что лишь жесткая изоляция - это "единственная жизнеспособная стратегия по борьбе пандемией".

Специалисты предсказывают, что обуздание распространения коронавируса может занять от 12 до 18 месяцев.