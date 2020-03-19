Рим продлил карантин на всей территории Италии

Карантин в Италии продолжится и после 3-го апреля, об этом сообщили власти.
Свыше 35 тысяч инфицированных и почти 3 000 летальных исходов - эта статистика смертности приближается к зарегистрированной в КНР.
Больницы не справляются с потоком пациентов, находящихся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Стефано Фаджуоли, врач из бергамской больницы папы Иоанна XXIII, взывает о помощи.
В Италию на днях прилетели медики из Поднебесной, они привезли защитные маски и аппараты ИВЛ. Они же помогают своим итальянским коллегам проводить профилактические мероприятия, которые должны помочь остановить дальнейшее распространение инфекции.
На кладбищах в Ломбардии не хватает мест, чтобы хоронить умерших, их родственникам предлагают кремировать тела.
Местные газеты заполнены некрологами, в которых говорится о тех, кто еще не так давно прогуливался по этим улочкам и пил кофе в деревенском баре.
Власти страны готовятся к развитию событий по худшему сценарию.