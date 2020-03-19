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Китай

COVID-19: китайский Ухань выздоравливает

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 Ирина Александрова
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COVID-19: китайский Ухань выздоравливает
Авторское право  AFP
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Китайский Ухань, где в конце декабря впервые был выявлен коронавирус нового типа, покидают группы медиков, прибывшие в город из других регионов страны для борьбы с эпидемией. За последние сутки от COVID-19 в Китае скончались восемь человек, количество заразившихся увеличилось на 34. При этом ни один из новых случаев не приходится на Ухань. В целом в провинцию Хубэй, административным центром которой является Ухань, власти направили 42 тысячи медработников.

Уже в самолете к врачам обратилась заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуи: "Когда вы вернетесь в Тяньцзинь, прежде чем снова приступить к битве с эпидемией, хорошо отдохните. Наша миссия еще не окончена".

В провинции Хубэй все еще насчитывается около семи тысяч человек, у которых выявлен коронавирус. На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения. Однако в стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев.

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