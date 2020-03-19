Оставайся дома и играй!

Рулоны туалетной бумаги, скупаемые в супермаркетах в преддверии пандемии коронавируса, породили не один мем в интернете. А на этой неделе их взяли на вооружении футболисты, многие из которых оказались в изоляции.

Лишённые тренировок на поле, они запустили флешмоб "Оставайся дома" (#StayAtHomeChallenge), предлагая каждый свою версию виртуозного владения бумажной альтернативой кожаного мяча.

Видео с участием во флешмобе игроки опубликовали в соцсетях на своих страницах и на страницах футбольных клубов.