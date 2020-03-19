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Екатеринбургский монастырь изготовит "противовирусный ладан"

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 Наира Давлашян
Екатеринбургский монастырь изготовит "противовирусный ладан"
Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP
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Ново-Тихвинский женский монастырь города Екатеринбурга изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом, сообщает “Интерфакс”. В его состав войдут эфирные масла лаванды, герани, базилика и лимона.

Клирик монастыря Анатолий Упоров заявил, что прихожане болеют меньше, поскольку ладан, используемый при богослужениях, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.

«Фимиам от ладана не только символизирует молитву, но и имеет целительные свойства. Бог создал растения с целебными свойствами именно для того, чтобы человек мог лечить свои недуги. И неслучайно сложилась традиция использовать эти растения для каждения в храме — чтобы люди получали пользу не только для души, но и для телесного здоровья», — передает слова Упорова издание Znak.com.

В Свердловской области, по официальным данным, зафиксировано пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в России - 147.

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