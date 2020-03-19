Врач рассказывает о битве с коронавирусом в Бельгии

В Бельгии число новых случаев инфицирования коронавирусом выросло на 309 за одни сутки к утру четверга. Их общее количество составляет более 1700, включая 21 со смертельным исходом.

Для 11-миллионного населения эти цифры остаются низкими по сравнению с другими странами ЕС. Но врач брюссельской клиники "L'Europe" объясняет это тем, что власти проводят мало проверок и изучения контактов заболевших с другими людьми.

«Бельгия до сих пор не пыталась проследить цепочки заражений и решила тестировать только пациентов, у которых уже есть симптомы, чтобы подтвердить позитивный диагноз Covid-19, - сказала Микела Риззо. - Учитывая большое количество пациентов в Италии, и то, чего мы теперь ожидаем в Бельгии, тест на коронавирус будет по-прежнему гарантировано проводиться только в тяжелых случаях. В результате мы получим разные цифры для разных странах и не будем знать истинного количества инфекций".

Медицинское сообщество Бельгии считает, пора переключить основные усилия с выявления болезни на лечение от неё, локализацию нынешних вспышек инфекции и предотвращение будущих.

"В Бельгии очень качественная медицинская помощь, очень равномерно распределенная по её территории, - продолжала Риззо. - Данные показывают, что у нас много места для маневра при чрезвычайных ситуациях. Конечно, то, что произошло в 800 километрах отсюда, в Италии, шокировало нас и заставило привести в действие новые экстренные процедуры».

Бельгиийские больницы приостановили на следующие несколько месяцев все операции, кроме неотложных, получили дополнительные аппараты искусственного дыхания. Лучшей профилактикой на данный момент считается самоизоляция.

«Но и этого недостаточно, - предупреждает врач. - Через четыре недели, когда нам разрешат снова оказаться на улицах, мы рискуем получить ещё один пик».

Южокорейские учёные сообщили бельгийским, что один из способов предотвращения нового пика Covid-19 — это тестирование большого количества людей для выявления инфицированных, особенно тех, кто не показывает симптомов болезни.