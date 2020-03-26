COVID-19: авиасообщение стало жертвой пандемии

Европейцы, покинувшие континент в связи с профессиональными обязательствами или просто отправившиеся в отпуск, обнаружили, что самолеты из-за карантинных мер больше не летают. И дорога домой становится внезапно долгой, трудной и очень дорогой.

Вот что рассказывает Стивен, он из Ирландии и пытается вылететь из аэропорта перуанской Лимы: "Мне было заявлено, что границы закрываются на следующий день, мы заторопились в аэропорт, и там нас встретили полицейские спецчасти в полном обмундировании, были и армейские патрули, они на нас наставили оружие. Мы очень хотели уехать побыстрее, но у нас не было времени, это вообще не наш промах. Мы не можем отсюда никуда деться теперь, все, чего мы добиваемся, это вернуться домой".

Испанка Джейса Мартин Фрадехас застряла в колумбийской Боготе: "Когда я тут оказалась, я увидела много других испанцев, мы все в одной ситуации, в одной лодке, обратных рейсов практически нет, а на те, что есть, билеты стоят совершенно неподъемные суммы".

Британка Виктория Такмэн пытается помочь дочери, которая не может вылететь из Австралии: "Она должна была вернуться оттуда через Абу-Даби, но все рейсы отменили, и она с друзьями сейчас в Мельбурне. Мы тут провели многие часы, ища в Интернете хоть какую-то стыковку между Австралией и Британией, неважно уже, из какого города в какой город, главное, чтобы просто преодолеть эту дистанцию. Единственная доступная опция, чтобы вернуться, в итоге, если ей воспользоваться, стоит 14 тысяч триста фунтов стерлингов".

"Сейчас люди, доведенные до отчаяния и находящиеся в сложной ситуации, взывают к правительствам и политическим лидерам, чтобы те при поддержке соответствующих ведомств организовали экстренный воздушный мост, который поможет им вернуться домой", - сообщает журналист Euronews Трент Мюррей.