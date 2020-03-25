В Новой Москве стремительно строится инфекционный центр

Строительство инфекционной больницы у южной границы Новой Москвы идет и днем, и ночью. Здесь будут лечить самых тяжелых пациентов с коронавирусом. Власти обещают сдать комплекс в эксплуатацию до 15 апреля. Практически половина койко-мест здесь будут реанимационными.

"Она рассчитана на 500 пациентов, но можно и 630 разместить при необходимости, - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев. - Здесь будет все необходимое оборудование для интенсивной терапии, и эта больница - не временная, она лет 20-30 прослужит столице".

На данный момент большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано именно в Москве. На следующей неделе, которая станет для всей страны нерабочей, в столице планируют закрыть парки, рестораны и кафе, чтобы избежать обратного эффекта от внезапных выходных".