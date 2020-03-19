ЕЦБ запускает программу чрезвычайных закупок на 750 млрд

Европейский центробанк полон решимости простивостоять рискам для механизмов кредитно-денежной политики и перспектив в зоне евро, вызванным вспышкой и быстрым распространением коронавируса. Совет управляющих ЕЦБ решил запустить программу выкупа ценных бумаг частного и государственного секторов для поддержки финансовой стабильности. Речь идёт о выкупе бумаг на сумму 750 млрд евро до конца 2020 года.

Европейскийе фондовые рынки, закрывшиеся в среду существенным падением, несмотря на обещания властей выделить миллиарды евро на поддержку экономики, в четверг открылись ростом на фоне сообщения о решении ЕЦБ.

В США президент Дональд Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для борьбы с коронавирусом. Он назвал себя президентом военного времени и воспользовался законом 1950 года, принятым во время Корейской войны. Документ позволяет главе государства мобилизовать промышленность на восполнение дефицита жизненно необходимых материалов.

Тем временем министерство финансов США обнародовало детали плана поддержки экономики на $1,3 трлн - вдвое больше, чем выделила предыдущая администрация на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.