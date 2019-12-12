Лагард пересмотрит стратегию ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе первой пресс-конференции в новой должности заявила, что в январе будущего года начнется пересмотр стратегии ЕЦБ.
"У меня будет свой стиль. Не преувеличивать, не сомневаться, не сравнивать. Я останусь самой собой, чем, вероятно, и буду отличаться," - сказала Лагард, возглавлявшая до прихода в ЕЦБ Международный валютный фонд.
ЕЦБ не стал менять ставки и меры стимулирования - они остались на прежнем уровне. Вместе с тем Лагард пообещала, что пересмотр стратегии действий банка будет всеобъемлющим.
К 2020 году ЕЦБ необходимо определить ориентиры для рабочей группы, которая занимается цифровой валютой, сказала Лагард, добавив, что в этом вопросе центробанк должен находиться на передовых позициях.
Перефразируя известное выражение о танго для двоих, председатель ЕЦБ отметила: "Для экономического балета, который несет ценовую стабильность и экономический рост, необходимо много исполнителей".