Лагард пересмотрит стратегию ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе первой пресс-конференции в новой должности заявила, что в январе будущего года начнется пересмотр стратегии ЕЦБ.

"У меня будет свой стиль. Не преувеличивать, не сомневаться, не сравнивать. Я останусь самой собой, чем, вероятно, и буду отличаться," - сказала Лагард, возглавлявшая до прихода в ЕЦБ Международный валютный фонд.

ЕЦБ не стал менять ставки и меры стимулирования - они остались на прежнем уровне. Вместе с тем Лагард пообещала, что пересмотр стратегии действий банка будет всеобъемлющим.

При пересмотре мы обратим внимание на основные изменения, произошедшие в течение последних 16 лет, после предыдущего обновления стратегии. В частности, нужно отметить масштабные технологические перемены, с которыми столкнулось наше общество. Это включает и стоящую перед каждым из нас сложнейшую задачу, связанную с изменением климата, и проблему растущего неравенства в наших экономиках. Кристин Лагард глава Европейского центрального банка

К 2020 году ЕЦБ необходимо определить ориентиры для рабочей группы, которая занимается цифровой валютой, сказала Лагард, добавив, что в этом вопросе центробанк должен находиться на передовых позициях.

Перефразируя известное выражение о танго для двоих, председатель ЕЦБ отметила: "Для экономического балета, который несет ценовую стабильность и экономический рост, необходимо много исполнителей".