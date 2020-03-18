Единство Евросоюза под ударами коронавируса

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Важнейшая задача Евросоюза в период наступления коронавируса — это сохранить своё единство. Лидеры 27 стран-членов решили временно закрыть свои внешние границы, чтобы не закрывались внутренние.

Но свободу передвижения подрывает межнациональный разнобой. Например, в начале недели здесь, в Бельгии, закрыли бары, а в Нидерландах — нет. Соответственно, некоторые бельгийцы устремились в бары соседнего голландского района, где как раз высокая концентрация COVID-19. Это был объявлено "нежелательным туризмом".

В среду в Брюсселе введены жёсткие карантинные меры, но полиция подчеркнула, что будет осуществлять их дружелюбно. Это контрастирует с недовольством, которое высказывают французские власти в связи с нарушением запретов некоторыми парижанами.

Согласовывать меры по борьбе с инфекцией трудно ещё и потому, они относятся к компетенции национальные органов здравоохранения. Оказалось, что могучая Еврокомиссия может проводить лишь общую координацию.

Да и защитать внешние рубежи придётся отдельным странам, у которых они находятся. Зато Евросоюз показался большим в размере, чем он есть на самом деле, когда исключил из запрета на въезд граждан Великобритании и таких стран как Исландия и Швейцария.