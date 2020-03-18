Кто из знаменитостей заразился коронавирусом?

Число заразившихся COVID-19 превысило 200 тысяч человек. От него не застрахованы ни обычные люди, ни политики, ни голливудские звезды. О своем диагнозе уже сообщили Том Хэнкс, Идрис Эльба и супруга Джастина Трюдо. Кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом?

Идрис Эльба, актер

Idris Elba Invision Jordan Strauss

Британский актер, известный ролями в фильмах "Тор", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж" и "Призрачный гонщик-2", сообщил в понедельник своим подписчикам в Twitter, что заразился коронавирусом.

"Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома. Не паникуйте", — призвал актер.

Том Хэнкс, актер

Tom Hanks, Rita Wilson Invision Jordan Strauss

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом на съемках в Австралии. На прошлой неделе актер рассказал, что он и его супруга почувствовали усталость и боль в теле, как будто у них была простуда. "У Риты еще время от времени появлялся озноб", - добавил Хэнкс.

Вчера актера и его жену выписали из больницы.

"Они все еще находятся на карантине, разумеется, но они чувствуют себя намного лучше", - сообщил сын Тома Хэнкса Чет на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко, актриса

Olga Kurylenko Invision Joel C Ryan

Девушка Бонда, французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко также оказалась в числе инфицированных. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала актриса на своей странице в Instagram три дня назад.

Франк Ристер, министр культуры Франции

The Associated Press Michel Euler

У министра культуры Франции тоже диагностировали коронавирус. После проведения теста его поместили в карантин, но Ристер продолжил работать дистанционно. Незадолго до болезни он провел несколько заседаний в Национальном собрании, где также были выявлены несколько случаев заражения.

Сам министр в интервью местным СМИ рассказал, что у него были симптомы, как при гриппе - высокая температура и головная боль, однако никаких проблем с легкими, которые часто возникают у заразившихся коронавирусом, у Ристера выявлено не было.

Софи Грегуар, супруга премьер-министра Канады

The Associated Press Evan Vucci

Супруга канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо сдала тест на коронавирус вскоре после возвращения из Лондона, и результат оказался положительным. На двухнедельный карантин после этого отправили и главу правительства, правда, работать он продолжает, даже находясь в изоляции.

Директор по связям с общественностью канадского премьера сообщил, что Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо. У самого Джастина Трюдо симптомов заболевания нет, поэтому он не проходил тест на коронавирус.

Микель Артета, главный тренер футбольного клуба "Арсенал"

The Associated Press Kirsty Wigglesworth

Тест наставника "Арсенала" также дал положительный результат. После этого весь тренировочный центр лондонского клуба был закрыт, а игроков и тренеров, контактировавших с Артетой, отправили на карантин.

"Я разочарован. Я сдал тест, когда почувствовал недомогание. Вернусь к работе, как только мне позволят", - сообщил наставник "Арсенала".

В заявлении клуба также было сказано, что команда пропустит несколько встреч чемпионата Англии (позже все матчи Английской премьер-лиги были приостановлены как минимум до 4 апреля).

Кристофер Хивью

Kristofer Hivju Invision Jordan Strauss

Имя норвежского актера Кристофера Хивью, а точнее его персонажа Тормунда, хорошо знакомо поклонникам сериала "Игра престолов":

"Моя семья и я будем находиться в изоляции так долго, как это возможно". Хивью заверил своих подписчиков, что у него только легкие симптомы болезни, а его родные чувствуют себя хорошо.

"Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться страшным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными: мойте руки, сохраняйте дистанцию в 1,5 метра от других людей, сидите под карантином, Просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса", — добавил актер.