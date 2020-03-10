Эпидемия оставила авиакомпании без пассажиров

Эпидемия COVID-19 вызвала падение спроса на авиабилеты. Самолёты летают полупустыми. Но даже в этих условиях некоторые авиакомпании отказываются сокращать количество рейсов - из-за правила 80/20.

Согласно законодательству Евросоюза, авиакомпании обязаны использовать не менее 80% зарезервированного для их рейсов времени. В противном случае они лишатся разрешения на эти рейсы. Авиакомпании, работающие на территории Евросоюза, уже призвали Еврокомиссию, приостановить на время эпидемии действие этого правила.

Несмотря на то, что европейскому регулятору еще только предстоит принять решение по этому поводу, некоторые авиакомпании уже начали сокращать количество рейсов. "Люфтганза" отменит до конца марта 7 тысяч авиарейсов. Air France - KLM объявила об отменен 3600 полётов. Итальянская авиакомпания Alitalia отменила все рейсы в одном из аэропортов Милана и резко сократило количество полётов в другом. непривычно тихо и в лондонском аэропорту Хитроу - авиакомпания British Airways также объявила о сокращении рейсов.

Убытки отрасли из-за эпидемии оцениваются в размере от 55 до 100 млрд долларов.