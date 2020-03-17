Италия: в больницах не хватает мест

На Италию приходится уже треть смертельных случаев в мире от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. За последние сутки здесь скончались 345 инфицированных.
Всего с начала вспышки в стране умерли более 2500 человек. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в области Ломбардия и местная система здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов.
По последним данным, город Брешиа становится новым очагом распространения инфекции.
Глава отделения анестезиологии и интенсивной терапии в городской клинической больнице Серджио Каттанео говорит, что коронавирус распространяется с большой скоростью. Он объясняет:
В Италии не снижается темп заражения — за прошедшие сутки выявлены почти 3 тысячи новых случаев. Число инфицированных с начала пандемии достигло 31,5 тысячи. При этом премьер-министр Джузеппе Конте предупредил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.
Заразились 2300 медицинских работников. Но для защиты медперсонала в Италии уже не хватает масок и перчаток, так как они в стране они не производятся. Хирургические маски начали шить заключенные, по оценкам министерства юстиции, объем может составить около 10 тысяч в день.