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Италия

Италия: в больницах не хватает мест

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 Ирина Шелудкова
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Больница в городе Брешиа.
Больница в городе Брешиа.   -   Авторское право  AP Photo/Luca Bruno
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На Италию приходится уже треть смертельных случаев в мире от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. За последние сутки здесь скончались 345 инфицированных.

Всего с начала вспышки в стране умерли более 2500 человек. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в области Ломбардия и местная система здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов.

По последним данным, город Брешиа становится новым очагом распространения инфекции.

Глава отделения анестезиологии и интенсивной терапии в городской клинической больнице Серджио Каттанео говорит, что коронавирус распространяется с большой скоростью. Он объясняет:

Ключ к происходящему — и к этому должны прислушаться все иностранные государства — начать действовать как можно раньше, чтобы избежать, как в нашем случае, ежедневной изнуряющей борьбы. Нужно заранее подготовить помещения для интенсивной терапии. Нас спасает то, что мы смогли сократить число операций и использовать освободившиеся ресурсы

В Италии не снижается темп заражения — за прошедшие сутки выявлены почти 3 тысячи новых случаев. Число инфицированных с начала пандемии достигло 31,5 тысячи. При этом премьер-министр Джузеппе Конте предупредил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.

AP Photo/Luca Bruno
В больнице города Брешиа установили палатки для лечения пациентов, которых с каждым днем становится все больше.AP Photo/Luca BrunoLuca Bruno

Заразились 2300 медицинских работников. Но для защиты медперсонала в Италии уже не хватает масок и перчаток, так как они в стране они не производятся. Хирургические маски начали шить заключенные, по оценкам министерства юстиции, объем может составить около 10 тысяч в день.

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