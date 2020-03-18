Дорогое удовольствие: сколько будет стоить спасение экономики?

Сколько будет стоить спасение глобальной экономики, которой пандемия COVID-19 нанесла, как принято говорить, сопутствующий ущерб?

Над этим думают власти США.

Пакет мер, призванных помочь американской экономики, составит триллион долларов. В список входит снижение или полное освобождение от налогов.

Чеки, подписанные главой минфина, могут скоро оказаться в почтовых ящиках миллионов американцев.

Мы предполагаем организовать рассылку чеков американцам, это будет сделано немедленно. Приходится признать, что сейчас закрываются компании, приостанавливают работу малые и средние предприятия, бары и рестораны вынуждены повесить на дверь замки. Сейчас американцам нужны деньги, и президент хочет их обеспечить наличностью, хотя бы на первое время Стивен Мнучин министр финансов США

Индексы на Уолл-стрит в эти дни устремляются чаще вниз, чем вверх, и от ситуации на торговых площадках США неуверенно чувствуют себя трейдеры во всем в мире, в том числе и в Лондонском сити.

С прямотой игрока в регби британский премьер Борис Джонсон объяснил происходящее.

Мы действуем в условиях военного времени, и меры по спасению экономики будут соответствующими моменту Борис Джонсон премьер-министр Соединенного Королевства

Пока снижение учетной ставки, уже предпринятое Банком Англии, Евроцентробанком и Федеральной резервной системой, призванное влить в экономику дешевые деньги и обеспечить финансовые организации достаточным количеством наличности, видимых эффектов не принесло.

Специалисты говорят, что последствия пандемии окажутся для экономики гораздо более серьезными, чем финансовый кризис 10-летней давности.