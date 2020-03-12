Коронавирус: ЕЦБ стимулирует рост еврозоны

Европейский Центральный банк ожидает, что еврозона покажет меньший рост, чем предполагалось ранее.

Что делает ЕЦБ, чтобы стимулировать этот рост, особенно во время вспышки коронавируса и связанного с ним экономического шока?

ЕЦБ наращивает свою программу количественного смягчения на 120 млрд евро.

Он также запускает новые долгосрочные операции рефинансирования, предлагая новые, очень дешевые кредиты для банков, чтобы стимулировать этот сектор: в частности, это касается малых и средних предприятий.

Другими словами, ЕЦБ будет платить коммерческим банкам за займы - до тех пор, пока они вкладывают эти деньги в реальную экономику.

Вместе с уже существующими стимулами денежно-кредитной политики эти меры будут поддерживать ликвидность и финансирование домашних хозяйств, предприятий и банков, а также помогут сохранить бесперебойное предоставление кредитов реальному сектору экономики Кристин Лагард председатель ЕЦБ

А теперь что ЕЦБ не сделал?

Он не изменил ключевые процентные ставки. И они еще какое-то время будут оставаться на текущих уровнях — 0 % по ставке рефинансирования и - 0,5 % по депозитной.

Давление на ЕЦБ усилилось после того, как Банк Англии и Федеральная резервная система США объявили о чрезвычайном снижении ставок.

Лагард заявила, что необходимы государственные меры, такие как предоставление кредитных гарантий.