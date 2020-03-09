Нефть и коронавирус

Такого мир не видел уже почти 30 лет, со времён кризиса в Персидском заливе: цены не нефть упали более чем на 30%, что вызвало резкое снижение ведущих индексов и обвал на финансовых рынках. Так что же случилось и почему?

Крупнейший в мире импортер нефти - Китай. Поднебесная обычно потребляет около 14 млн баррелей в день - это эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи. Но из-за начавшейся в Китае эпидемии COVID 19 и связанного с этим экономического спада спрос на сырьё в КНР снизился.

Чтобы стабилизировать цены, 14 стран ОПЕК и Россия попытались договориться о продлении существующего соглашения о сокращении добычи нефти, срок которого истекает 31 марта, или о заключении нового соглашения. В прошлом они всегда работали вместе. Но на этот раз компромисса достичь не удалось, и это привело к свободному падению цен.

Эр-Рияд анонсировал резкое увеличение добычи и рекордные скидки для своих основных клиентов. Аналитики сходятся во мнении, что саудовцы начали агрессивную кампанию по захвату доли российского сегмента рынка, направленную на ослабление позиций России после провала переговоров.

В отказе Москвы сокращать добычу видят не только нарушение формата ОПЕК + и условий предыдущей сделки, но и попытку вытеснить с рынка американских производителей сланцевой нефти.

Майкл Маккарти, главный стратег CMC Markets, говорит:

"Они (саудовцы) снизили цены, дав понять, что увеличат добычу; и это рассматривается как всеохватывающая попытка вытеснить конкурентов из России и США с рынков нефти. Конечно, это влечёт за собой значительное снижение цен на нефть".

Ожидается, что спрос на нефть в 2020 году снизится, так как последствия распространения по всему миру нового коронавируса сказываются повсюду, поражая и без того слабые экономики.

Такую ситуацию, которая возникает при совпадении неблагоприятных факторов, когда их суммарный негативный эффект существенно возрастает, трейдеры называют "идеальным штормом".

Кристоф Дембик, научный руководитель Saxo Bank:

"Для кризиса на фондовом рынке замешан идеальный коктейль. Влияние на экономику патогенного воздействия коронавируса может привести к рецессии, особенно в зоне евро".

Резкий спад туризма, сбои в цепочках поставок, слабый спрос и падение доверия потребителей - все это заставило экономистов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) пересмотреть прогнозы роста на 2020 год снизив их до 2,4% - ниже, чем в любой год после финансового кризиса. А для зоны евро этот показатель ещё ниже - лишь 0,8%. И это лишь в том случае, если правительства будут стимулировать экономику, в противном случае ситуация станет ещё более серьёзной.