Франция ужесточает карантин

Франция ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса: большинство открытых рынков по всей стране закроются; время пребывания на улице для занятий спортом ограничено. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что предписания начинают действовать со вторника и могут длиться неделями:

"Выходить на прогулку с детьми или заниматься спортом на улице разрешается в радиусе 1 километра от дома, всего раз в день, максимум на один час и, конечно же, только в одиночку. Я настаиваю на соблюдении этих правил. Это означает, что люди должны будут указать дату и время на бланке, который они должны заполнять и иметь при себе, выходя из дома".

Режим домашнего карантина действует во Франции уже неделю, но появление на улицах слишком большого числа людей, совершающих пробежки и оживлённые открытые рынки вызвали обеспокоенность правительства. Президент Эммануэль Макрон распорядился ужесточить уже существующие правила, но не вводить пока новых - таких, как комендантский час или полный запрет выхода на улицу.

Во Франции сейчас более 20 000 заражённых. За минувшие сутки скончались около 190 заболевших. Общее число жертв коронавируса в стране достигает 900. Выздоровели более 2 200.