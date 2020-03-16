COVID-19: правила жизни диктует пандемия

Мир учится жить по новым правилам, которые диктует пандемия.

Не совершать ошибку, выходя на улицу лишний раз, поскольку прогулка может привести к новым заражениям, и, как следствие, новым смертям от COVID-19.

Новым нормам существования подчинился даже понтифик, который отныне проводит богослужения в Ватикане в отсутствие прихожан.

APTOPIX Spain Virus Outbreak Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Bernat Armangue

Сегодня усилия всех властей всех уровней всех стран направлены не на обуздание пандемии, а на замедление ее распространения.

Именно этим продиктованы были действия Мадрида, когда были запрещены все выходы на улицу, кроме как на работу или за покупками продовольствия или зи приобретением лекарств.

Пока срок действия режима чрезвычайной ситуации - две недели.

В соседней Франции, где введена 3-я фаза борьбы с пандемией, говорят о 8 и даже 12 неделях, чтобы развернуть нынешний вектор. Первый тур местных выборов, несмотря на возражения как лидеров партий, находящихся в оппозиции к действующей власти, так и медиков, состоялся, но на него не пришли свыше половины избирателей.

Макрон и Меркель провели телефонные переговоры, в итоге Берлин оповестил партнеров по ЕС, что Германия закрывает границы с Францией, Австрией, Данией и Люксембургом.