Туристы в заложниках у пандемии

Опасаясь стать заложниками пандемии, туристы спешат вернуться на родину. После ужесточения мер борьбы с коронавирусом из разных стран поступают сообщения о тысячах иностранцев, желающих досрочно прервать отдых. В испанских аэропортах люди выстраиваются в длинные очереди, ожидая посадки на оставшиеся места на международных рейсах. Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии авиакомпании сократили частоту полётов в Испанию.

Туристы опасаются, что авиасообщение вот-вот будет полностью прекращено или максимально сокращено, — как, например, в Марокко, где из-за таких ограничений оказались заблокированы несколько тысяч французов. Туристы устроили в аэропорту акцию протеста, скандируя имя президента Пятой республики Эммануэля Макрона и требуя вернуть их домой. Они говорят, что авиакомпании отказываются помогать, ссылаясь на отсутствие самолётов.

Париж уже начал эвакуацию своих граждан — только за выходные спецрейсами из Марокко вывезли более десяти тысяч французов. Авиакомпании обещали увеличить частоту рейсов, чтобы вернуть на родину всех желающих.

В самой Франции тем временем заблокированные марокканцы ждут возможности вернуться домой и с возмущением говорят о самолётах для эвакуации французов, которые улетают на юг без пассажиров.