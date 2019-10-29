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Россия

Москва вспоминает жертв политических репрессий

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  Мария Горковская 
Москва вспоминает жертв политических репрессий
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Имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянской площади выстроились очереди. С 10 утра до 10 вечера люди зачитывают имена москвичей, которые лишились жизни в годы советского террора. Ради "борьбы за человеческое достоинство и интеллектуальную свободу; против произвола и насилия" - общество "Мемориал" проводит акцию "Возвращение имен" уже в 13-й раз. Но до сих пор удалось добраться лишь до середины списка расстрелянных. В 1937-1938 годах в Москве погибли 40 тысяч человек.

Виктора Булгакова арестовали в 1953 году, в ночь на 5 марта - день смерти Сталина. Его обвинили в участии в студенческой антисталинской организации. Бывший узник ГУЛАГа призывает никогда не забывать эти страшные страницы отечественной истории.

Они никогда не перестанут быть актуальными. Это надо понимать. Спецслужбы - все это второстепенно, потому что есть опыт ГУЛАГа. Главное, чтобы люди не были равнодушными.
Виктор Булгаков
бывший узник ГУЛАГа

В прошлом году акция оказалась под угрозой срыва. Сперва столичные власти отказали в ее проведении на Лубянке из-за ремонтных работ, но позднее все же санкционировали. К Соловецкому камню тогда пришли 5 тысяч человек.

В акции может принять участие любой желающий.

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Журналист • Мария Горковская