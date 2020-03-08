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Ватикан

Ватикан: воскресная проповедь по видеотрансляции

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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Ватикан: воскресная проповедь по видеотрансляции
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Эпидемия коронавирусной инфекции в Италии привела к изменению устоявшихся религиозных традиций. Впервые папа римский Франциск провел воскресную проповедь по видеотрансляции. Обычно понтифик обращается к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

"Дорогие братья и сестры, добрый день. Сегодня молитва Ангел Господень звучит в несколько необычных условиях. Папа римский - в библиотеке. Но он по прежнему рядом с вами", - сказал глава римско-католической церкви. Он подчеркнул, что к такому способу общения с прихожанами пришлось прибегнуть, чтобы избежать большого скопления людей и не допустить дальнейшего распространения вируса.

Во время проповеди Франциск выразил солидарность со теми, кто заболел и кто оказывает им помощь. Он так же сказал, что испытывает тревогу и боль в связи с гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии.

Спустя некоторое время после завершения видеотрансляции, папа Франциск показался в окне Апостольского дворца и поприветствовал немногочисленных верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

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