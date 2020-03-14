COVID-19 в Италии: медики проводят экспериментальную терапию

На Апеннинах за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа скончались 175 человек. Всего с начала вспышки умер 1441. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты населения. Общее число инфицированных включая летальные исходы и излечившихся, превысило 21 тысячу. Цифры меняются постоянно. Пока в сторону увеличения.

Итальянские медики проводят экспериментальную терапию препаратами от ревматизма, которая принесла положительные результаты у отдельных пациентов.

Паоло Асьерто, директор клиники иммунологии в Неаполе: "Нашей отправной точкой (а мы так же проводим исследования) стал китайский опыт. Речь идет о 21 пациенте, которым предлагались соответствующее препараты. Мы видим, что это работает, но не во всех случаях. Не с каждым больным. Я думаю, если мы рассчитаем точную схему лечения, оно будет более эффективным".

Медики полагают, что пока прирост инфицированных идет за счет тех, кто заразился до введения жестких карантинных мер. Оценить их результаты можно будет через две недели - примерно столько составляет инкубационный период.

Сидящие по домам итальянцы стараются не терять силу духа и веру в современную медицину. "Все будет хорошо!" - подбадривают они друг друга, аплодируют усилиям врачей и... поют.