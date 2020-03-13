Европейские фондовые рынки приходят в себя

Европейские фондовые индексы утром в пятницу обрели хрупкое равновесие, частично сумев отыграть потери за несколько предыдущих дней ухода в "минус".

На Парижской бирже трейдеры стали активно скупать ценные бумаги, в том числе конгломерата LVMH.

В общей сложности инвесторы, как сообщил ТАСС, помогли подняться индексу капитализации крупнейших компаний на более, чем 3,5%.

Та же тенденция наблюдается и на бирже в немецком Франкфурте, где Dax поднялся до почти 9 500 пунктов, прибавив три с лишним процента капитализации котировкам акций, которыми торгуют на этой площадке.

Накануне капитализация ценных бумаг на всех европейских рынках уменьшилась почти на триллион евро.

Выросла стоимость и нефтяных фьючерсов марки Brent - на пять с лишним процентов - достигнув отметки в 35 долларов за баррель.