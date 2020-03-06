Коронавирус: акции падают

Новое падение индексов отмечено на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу. На закрытии торгов Dow Jones снизился почти на 1%, Nasdaq – на 1,87%. Таким образом проявились растущие опасения инвесторов по поводу возможных последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В США на борьбу с заболеванием, которое с каждым днём всё шире распространяется по планете, будет выделено 8,3 миллиарда долларов. Соответствующий законопроект подписал президент страны Дональд Трамп. Ещё 7 миллиардов направят на субсидирование малого бизнеса.

Серьёзное падение зафиксировано и на европейских рынках акций. Некоторые экономисты уже прогнозируют продолжительный экономический спад. Основные европейский индексы потеряли за день от 2% до 5%. Отмечено также падение цен на сырую нефть. В этой ситуации страны ОПЕК пытались договориться со странами, не входящими в организацию, о дальнейшем сокращении добычи нефти, но, по данным СМИ, пока им этого не удалось и решено лишь продолжить обсуждения. Между тем, гендиректор OILX Флориан Талер считает вполне возможным, что договориться им удастся.

Серьёзно упала и стоимость акций авиаперевозчиков, что вызвано ожидаемыми убытками из-за существенного сокращения пассажиропотока. Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене в марте 7100 рейсов, главным образом, в Италию, а также на внутренних направлениях.

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