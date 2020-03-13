COVID-19: хроника эпидемии

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Центральном Китае, в провинции Хубей.

Спустя несколько недель установили, что очаг инфекции находился на рынке в Ухани, где нелегально торговали дикими животными, которые в КНР до сих пор употребляют в пищу.

Пекин довольно быстро ввел профилактические меры, которые должны были препятствовать распространению коронавируса, в первую очередь установив карантин в самой провинции и в ряде других городских агломераций, в общей сложности в изоляции оказались приблизительно 70 миллионов человек.

Но эти ограничения оказались недостаточными, и вирус продолжил распространяться по региону.

Довольно быстро его обнаружили на соседнем с Китаем Корейском полуострове, в южной его части.

Второй мощный очаг заражения - в Японии - стал рукотворным.

На круизном лайнере, на котором находился один инфицированный пассажир, заразились в результате введения карантинных мер почти 700 человек.

Европейские страны приступили к эвакуации своих граждан. Их также помещали в изоляцию. Но и эти действия не принесли ожидаемого результата.

В результате очаги заражения возникли в Италии, Франции, Испании, Германии, и в итоге - на территории всего Евросоюза.

Если вначале эпидемия COVID-19 считалась не самым значимым фактором в экономике, то с ее нарастанием мировые фондовые стали острее реагировать на медицинские сводки и сообщения ВОЗ.

ЕС на срочно созванном саммите, проходившем в режиме видеоконференции, объявил о создании специального стабилизационного фонда, который поможет экономике союза бороться с негативными последствиями эпидемии.

Вот что заявила прессе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги беседы: "Этот фонд будет использоваться для помощи системам здравоохранения стран, входящих в сообщество, для поддержки малого и среднего бизнеса, и для борьбы с возможной безработицей".

Наиболее тяжелая ситуация - на Аппенинах, где властям адресованы упреки в неумелой реакции на кризис, как и в неподготовленности системы здравоохранения к приему большого количества пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

С момента регистрации первых заболевших в Ухани до объявления глобальной пандемии прошло чуть более двух месяцев.