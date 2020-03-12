Коронавирус: опустевшие улицы Милана

Закрытые кафе и рестораны, безлюдные улицы и повсюду призывы соблюдать санитарные правила... Как Милан переживает третью неделю вспышки коронавируса в Италии — в репортаже корреспондента Euronews Марты Брамбиллы Писони.

Чудесный весенний день на площади у центрального вокзала Милана, светит солнце, но сама площадь совершенно пуста. В обычное время здесь каждый день проходят многие тысячи людей, ведь этот вокзал — один из главных транспортных узлов для поездок из Милана на юг, в другие регионы Италии и за рубеж. Сегодня здесь безлюдно и это, вероятно, хороший знак, это то, к чему жители города стремились: чтобы все, наконец, поняли, что единственный способ остановить распространение инфекции — оставаться дома.

У Арки Мира в такой день обычно полно народу, особенно учитывая, что это первый по-настоящему весенний день в Милане: на улице 20 градусов, ясное небо. В такие моменты люди предпочитают собираться у столиков кафе, но сейчас все бары эти заведения закрыты. Владельцы вывешивают предупреждения, объясняют, что это, естественно, из-за эпидемии коронавируса, это попытка сдержать ее. И теперь мало кто ходит здесь.

Кто-то идёт в парк, чтобы побегать: это не противоречит рекомендациям правительства, вы можете заниматься спортом под открытым небом, но люди должны находиться на расстоянии не менее одного метра. Это общее требование для всех, кто находится в Милане.