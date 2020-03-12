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США

НБА приостановила сезон из-за коронавируса

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 Ирина Александрова
Pelicans Kings Postponed Basketball
Pelicans Kings Postponed Basketball   -   Авторское право  Rich Pedroncelli/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлено после подтверждения информации о том, что один из игроков лиги инфицирован коронавирусом. По данным СМИ, COVID-19 выявлен у центрового "Юты" Руди Гобера. Ранее из соображений безопасности была отменена встреча между "Оклахомой" и "Ютой". "Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса", - сказано в заявлении НБА.

Тренеры баскетбольных клубов пребывают в растерянности. Майкл Мэлоун, главный тренер "Денвер Наггетс": "Эта пугающая ситуация. Я в баскетболе продолжительное время и не помню, чтобы игры останавливали в середине сезона. Понимаете, одно дело фильмы смотреть о каких-то таких вещах. Другое - находится со всем этим ежедневно и пытаться прояснить ситуацию и понять, что делать дальше".

Ряд спортивных порталов со ссылкой на источники сообщают, что игроки "Юты" останутся в Оклахоме на карантине. Также утверждается, что баскетболистам "Кливленда", "Нью-Йорка", "Бостона", "Детройта" и "Торонто" посоветовали исключить контакт с окружающими на ближайшее время. Все эти клубы недавно проводили матчи против "Юты".

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