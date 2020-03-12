Российские индексы рухнули на 4,3-6,8% на фоне снижения цен на нефть

Индексы РТС и Мосбиржи в ходе торгов рухнули на фоне снижения цен на нефть. Так, индекс РТС в четверг находился на отметке в 1012,86 пункта, что на 6,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, а индекс Мосбиржи потерял 4,3% и достиг 2386,79 пункта.

Значительное снижение российского фондового рынка происходит на фоне решения ВОЗ признать вспышку коронавируса пандемией, а также заявления президента США Дональда Трампа о мерах против распространения коронавируса.

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 84,02 руб. В последний раз он превышал отметку в 84 руб. в феврале 2016 г. Доллар впервые с марта 2016 г. преодолел рубеж в 74 руб.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 4,92%, до 34,11 долларов за баррель.