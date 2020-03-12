Песчаная буря в Люксоре

Мощный циклон в Египте обернулся подтоплениями, сильными грозами и песчаными бурями. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, пять человек. Власти закрыли все школы и государственные учреждения до конца недели, жителям Египте рекомендовали не выходить из дома. Закрыты международный аэропорт Люксора, а также порты Александрии, Шарм-эль-Шейха и Хургады.
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