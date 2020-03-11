Суд США приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии

Суд в Нью-Йорке в среду приговорил бывшего американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии.

Жюри присяжных в феврале признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. По двум наиболее серьезным пунктам обвинения он был оправдан.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение.

С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Обвинения в изнасиловании и домогательствах были предъявлены Вайнштейну в 2018 году. Продюсер свою вину отрицает, настаивая, что не совершал насильственных действий, и сексуальные контакты, если и происходили, то по взаимному согласию.