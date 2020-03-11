Европейские биржи открылись ростом

Европейские биржи растут в пределах 2,7%, чему, как указывают аналитики, способствуют меры, принимаемые правительствами для борьбы с коронавирусом. В среду в зеленой зоне открылись торги на Парижской, Франкфуртской и Мадридской биржах. Немецкий индекс DAX, французский CAC 40 и испанский IBEX подросли более чем на 2%. Трейдеры с интересом ждут заседания Европейского центрального банка, которое должно состояться в четверг.

Небольшим ростом основных котировок после серьезного падения во вторник, начались и торги на Московской бирже. Российская валюта, однако, пока не отыгрывает потери предыдущего дня.

Почти на 2% на фоне снижения базовой процентной ставки Банком Англии, вырос индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100. В заявлении регулятора говорится, что цель данного шага - "поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств".

В понедельник по итогам торгов FTSE100 показал крупнейшее дневное падение (- 7,7%) со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной стали резкий обвал цен на нефть и сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу последствий дальнейшего распространения коронавируса в мире для глобальной экономики.