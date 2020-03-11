Евросоюз укрепляет границы Греции

Более 600 пограничников из стран Евросоюза придут на помощь греческим коллегам, откликнувшись на призыв Афин.

За последние сутки в Грецию уже прибыли со своим снаряжением сотрудники пограничной полиции из Словакии, Венгрии, Польши, Франции, Испании, Австрии и Германии, а также группа быстрого реагирования Frontex - Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Операция, в которой они будут участвовать под командованием греческих властей, начинается со следующей недели. Миссия для всех одна: не пропускать нелегальных мигрантов на территорию Греции.

Жители греческой деревни Кастаниес на границе с Турцией приветстуют эти меры и говорят, что наконец-то Европа демонстрирует настоящую солидарность.

- Теперь-то они понимают, что это не только греческая, но и европейская проблема. Frontex был здесь раньше, но теперь он здесь для укрепления границ, и мы наконец чувствуем поддержку. Очень важно видеть, что те, кто называют себя вашими друзьями, на самом деле друзья.

- Укрепление границ - это очень важно. Потому что границы эти европейские, а не только греческие. Все другие европейцы - наши партнеры, поэтому они должны направить сюда свои силы, ведь проблема миграции сейчас стоит очень остро.

- Greece border is an EU border #solidarity

- Compassion for migrants lured with false promises

- @Frontex preparing rapid intervention with specialist staff and equipment

? More remarks from @vonderleyen : https://t.co/1gWGohy3Hqpic.twitter.com/Sd5M4epsgN — EUHomeAffairs (@EUHomeAffairs) March 4, 2020

Некоторые правозащитники однако ставят под сомнение правовую обоснованность усиления границ, так как Греция официально приостановила на месяц прием заявлений об убежище. Human Rights Watch назвала это "нарушением фундаментальных прав человека, противоречащим европейским и международным законам".