Кризис в Греции: мигранты не уходят

Еще один день слезоточивого газа на греко-турецкой границе: полиция и вооруженные силы продолжают давать отпор мигрантам, пытающимся осадить забор с колючей порволокой. Некоторым все же удается пересечь границу, но их арестовывают. Ситуация здесь напряженная, и хотя многие понимают, что Греция не уступит, люди все же не расходятся.
Местные власти отправили в Эврос множество солдат и полицейских со всей Греции. Один из них был ранен во время столкновений, некоторые транспортные средства и часть военной техники были повреждены. Спасатели и волонтеры Греческого Красного Креста работают на месте, помогая представителям правопорядка.
"Незаконное пересечение границы будет пресекаться, вас отправят назад", - это послание правительства всем мигрантам, которые все еще остаются на греко-турецкой границе.