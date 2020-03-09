Мигранты остаются в Эдирне, чтобы попасть в Европу

Полицейские патрули уже стали привычной картиной на улицах некогда тихого турецкого города Эдирне. Город, расположенный на границе с Грецией, привлёк тысячи мигрантов из третьих стран после того, как президент Эрдоган более недели назад объявил о том, что Турция больше не будет сдерживать миграционный поток в Европу. Греция границу открывать отказалась, но мигранты не оставляют надежду через неё прорваться. В ожидании своего часа они проводят время в эдирнских кофейнях.

Эти люди утверждают, что они сирийцы из провинции Идлиб, на территории которой еще на прошлой неделе происходили интенсивные боевые действия. В последние годы они проживали на территории Турции. По их словам, возвращаться на родину они не намерены и останутся в Эдирне до тех пор, пока не появится возможность пересечь границу.

Предыдущие попытки прорваться через границу провалились из-за жёсткой реакции греческих пограничников. По обе стороны границы были развёрнуты дополнительные силы полиции, после чего на ней снова воцарилось спокойствие. Риад Зара настаивают на своём праве переехать в Европу, утверждая, что в Сирии ему жить больше негде. Риад показывает фотографию своей дочери Ровейды, которая осталась в Сирии. По его словам, он был вынужден оставить её одну.

Но, как говорит Риад, он не в состоянии поехать ни в Европу, ни в Сирию. Он остается в Эдирне, рассчитывая, что политики в конечном итоге определят его дальнейшую судьбу.