Загреб: сыр, стрит-арт и пушка в полдень

_Центр культурного притяжения, сгусток истории и традиций, Загреб - город одновременно и древний, и молодой. Он удивит вас многогранностью своей культурной жизни и архитектурным наследием. _

... Живой многоголосый рынок - наверное, лучшее место для начала знакомства с жизнью любого города. Базар "Долац" в центре Загреба остается главной торговой площадкой с 1930 года.

Гид и увлеченный кулинар Алида Мезич рассказывает и показывает: "Рынок расположен между загребскими холмами. То есть он стоит на границе верхних и нижних кварталов. Идеальное место, куда жители любого района могут приехать - чтобы что-то продать, купить, просто встретиться".

Здесь, уточняет Алида, понимающие толк в продуктах горожане запасаются сырами и творогом. Которые, как оказалось, являются обязательным ингредиентом хорватского завтрака! "Мы берем свежий творожный сыр, смешиваем его со сметаной. Добавляем соль, специи, травы - обязательны зеленый лук, чеснок! - и пожалуйста, получаем очень здоровый, вкусный традиционный завтрак", - дает простой рецепт Алида.

На рынке - богатейший выбор овощей, фруктов, хлеба. Отсюда нельзя уйти, не захватив традиционных хорватских пончиков. Кулинарный тур продолжает в кофейне К&К с богатым литературным прошлым. Стены заведения увешаны фотографиями старого Загреба и его знаменитых жителей. Оказывается, выпить здесь кофе - особый ритуал. Почему?

"Потому что это - синоним дружеского общения, хорошего времяпрепровождения, - поясняет Алида. - У нас вы пьете кофе не так, как в Италии, за минуту, на бегу. Нет, вы не спешите, вдыхаете аромат, наслаждаетесь".

Загреб - идеальный город для велопрогулок, и наша спутница везет нас самыми интересными маршрутами. В нижнем городе стоит остановиться у Национального театра (его желтый фасад типичен для австро-венгерской архитектуры), затем начать подъем к средневековым кварталам, чтобы добраться наконец до крепостной башни Лотрщак, где ровно в полдень стреляют из пушки.

Очарование Загреба привлекает немало иностранцев, некоторые решают задержаться в хорватский столице надолго. Так сделал Франциско, он родом из Чили: "Я чувствую, что как будто возвращаюсь назад во времени. Легко могу представить, какой была здесь жизнь в начале 20-го века или в конце 19-го, когда через город проходил знаменитый "Восточный экспресс". Я кожей чувствую здешнюю романтическую атмосферу", - признается молодой человек.

Загреб признан европейской столицей с наибольшим количеством музеев на квадратный метр. Однако музеем под открытым небом можно считать и его улицы и дома с красочными настенными росписями. Поиск таких фресок - полноценный вид досуга в Загребе, "охотникам за сокровищами" понадобится удобная обувь и острый любопытный глаз.

Художники самых разных направлений объединяют усилия в культурном центре "Медика", который постоянно меняет свой облик. Художник Крешимир Голубич рассказывает: "Первое поколение художников, работающих на открытых пространствах, заявило о себе в начале 80-х годов. Затем эти люди разделились (я говорю сейчас о мировых тенденциях): кто-то занялся уличным искусством, кто-то заинтересовался граффити. У нас мы тоже наблюдаем эти тенденции, возможно, в чуть более сглаженном варианте. Вот так, силами творческих людей и появилось этот место, возможно, одно из самых аутентичных в Загребе".

Euronews

Загребские мастера не боятся экспериментов, но всегда помнят об истории. Удачный пример сосуществования дня вчерашнего и завтрашнего - галерея современного искусства "Лауба", в прошлом - австро-венгерская конюшня.