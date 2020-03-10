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Спорт

Ла Лига играет при пустых трибунах

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 Павел Барсуков
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Ла Лига играет при пустых трибунах
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AFP
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Все матчи футбольного чемпионата Испании в двух высших дивизионах будут проходить при пустых трибунах — по меньшей мере в течение двух недель. Испанские профессиональные футболисты приняли такое решение на основании рекомендаций минздрава и спортивного совета при правительстве.

Без зрителей будут проходить также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием испанских команд.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
"Барселона" — "Реал Мадрид", 1 мартаCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Manu Fernandez

Аналогичные меры уже предприняты в целом ряде европейских стран. В Чехии и Молдавии матчи отменяют вообще.

Помимо футбола, из-за коронавируса испанские власти отменяют многие массовые мероприятия в Мадриде, Стране басков и Риохе — наиболее пострадавших регионах.

В Испании подтверждено более 1600 случаев COVID-19, большинство из них — в столице и окрестностях. По данным на вторник, 36 заболевших скончались.

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