Ла Лига играет при пустых трибунах

Все матчи футбольного чемпионата Испании в двух высших дивизионах будут проходить при пустых трибунах — по меньшей мере в течение двух недель. Испанские профессиональные футболисты приняли такое решение на основании рекомендаций минздрава и спортивного совета при правительстве.
Без зрителей будут проходить также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием испанских команд.
Аналогичные меры уже предприняты в целом ряде европейских стран. В Чехии и Молдавии матчи отменяют вообще.
Помимо футбола, из-за коронавируса испанские власти отменяют многие массовые мероприятия в Мадриде, Стране басков и Риохе — наиболее пострадавших регионах.
В Испании подтверждено более 1600 случаев COVID-19, большинство из них — в столице и окрестностях. По данным на вторник, 36 заболевших скончались.