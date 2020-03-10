Ла Лига играет при пустых трибунах

Все матчи футбольного чемпионата Испании в двух высших дивизионах будут проходить при пустых трибунах — по меньшей мере в течение двух недель. Испанские профессиональные футболисты приняли такое решение на основании рекомендаций минздрава и спортивного совета при правительстве.

Без зрителей будут проходить также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием испанских команд.

"Барселона" — "Реал Мадрид", 1 марта Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Manu Fernandez

Аналогичные меры уже предприняты в целом ряде европейских стран. В Чехии и Молдавии матчи отменяют вообще.

Помимо футбола, из-за коронавируса испанские власти отменяют многие массовые мероприятия в Мадриде, Стране басков и Риохе — наиболее пострадавших регионах.

В Испании подтверждено более 1600 случаев COVID-19, большинство из них — в столице и окрестностях. По данным на вторник, 36 заболевших скончались.