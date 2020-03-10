Европа мобилизуется на борьбу с коронавирусом

Европейские страны наблюдает за развитием событий в Италии - ситуация с эпидемией вскоре может повториться и у них.
Во Франции, где зарегистрированы более 1600 случаев COVID-19 и 30 человек скончались, готовятся к росту числа заболеваний. Президент Эммануэль Макрон во вторник посетил центр экстренной помощи больницы Некер в Париже, один из многих в стране. При подозрительных симптомах французам рекомендовано не обращаться к врачу, а звонить в такие центры.
"Эпидемия у нас только начинается,- сказал после посещения центра Макрон. - И об нужно говорить со всей ясностью. Министерство здравоохранения постоянно напоминает об этом. Мы организуемся, наши службы неотложной помощи находятся в готовности, чтобы встретить надвигающийся кризис во всеоружии".
Около 1500 заболевших выявлено в Испании; примерно половина из них приходится на Мадрид и его пригороды. 35 человек скончались. Во вторник парламент страны принял решение приостановить свою работу по меньшей мере на неделю после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из депутатов.
Министерство образования Испании объявило о закрытии всех учебных заведений столицы от детских садов до университетов на 2 недели начиная со среды.
Но многие в эффективности таких мер сомневаются.
"Теперь у нас появилась ещё одна проблема, - говорит отец одного из школьников. - Что мы, родители, можем сделать? Мы оставляем наших детей с бабушкой и дедушкой, но именно они подвержены наибольшему риску. Решение закрыть школы вовсе не способствует контрою над ситуацией. Они могут закрывать другие учреждения, но не школы, нет".
Власти Австрии во вторник объявили о своём решении закрыть въезд в страну со стороны Италии. Пересечь границу смогут лишь австрийские граждане, возвращающиеся домой. Но там им придётся пройти двухнедельный карантин.
Грузовое сообщение с Италией будет продолжено при условии паспортного и медицинского контроля для водителей. Транзит через Австрию разрешён, если не предполагается делать остановок.
"Мы будем останавливать автомобили, проверять паспорта и фотографировать их, чтобы контролировать перемещение людей по Австрии", - сказал глава МВД страны Карл Нехаммер.
Накануне аналогичные меры приняла Польша, где подтверждено около 20 случаев заболевания. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.