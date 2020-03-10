Туроператоры не знают, когда бизнес вернётся в норму

В Венеции террасы, улицы и площади обычно заполнены туристами со всего мира. Но Италия, одна из самых популярных стран для путешественников, сейчас в строгой изоляции. Это должно помочь сдержать распространение вируса, но как это влияет на туризм?

Европейские авиакомпании, включая "Бритиш эйрвейз" и многих лоукостеров, отменяют почти все рейсы в Италию. Рим призывает граждан не выходить из дома, и популярные туристические достопримечательности пустуют. Федерация туризма Италии сообщает, что в одной только столице отменено более 90% мартовских заказов и бронирований.

Быстро ли сможет восстановиться отрасль? Туризм в последние годы доказал большую устойчивость к разного рода неурядицам. Есть ли отличия в нынешней ситуации?

Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму:

"Конечно есть, и большие. В последнйи раз что-то подобное мы наблюдали после терактов в Париже и в Брюсселе. Но сегодняшняя ситуация беспрецедентна, такого ещё не бывало, и мы не можем высчитать, насколько серьёзными будут последствия для бизнеса. Обычно после завершения кризиса туристические направления могут полностью восстановиться меньше чем за полгода. Но в этот раз у нас очень мало информации, и мы ни в чём не уверены".

В Италии туристическая отрасль — один из главных двигателей роста. Этот сектор составляет 13% ВВП страны, тогда как в Испании — 15%, а во Фарнции — 10%. В целом европейский туризм даёт работу 30-ти миллионам человек.