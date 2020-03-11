ВОЗ признала COVID-19 пандемией

Всемирная организация здравоохранения признала пандемией распространение заболевания, вызванного новыми коронавирусом. По последним официальным данным, инфекция выявлена более чем в 110 странах. Заболели около 120 тыс. человек. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что новая характеристика вспышки COVID-19 не изменит подходов организации к борьбе с инфекцией, но необходима, чтобы подтолкнуть правительства действовать активнее:

«В предстоящие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заболевания, число смертей и число затронутых стран станет еще выше. ВОЗ в круглосуточном режиме следит за этой вспышкой и мы очень обеспокоены как тревожной скоростью распространения, так и опасностью заболевания. Тревогу вызывает и уровень бездействия. Поэтому мы пришли к выводу, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию».

Новый коронавирус был обнаружен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. КНР остаётся страной с самым большим числом выявленных случаев заражения — около 81 тысячи. В Китае 2/3 пациентов уже выздоровели, более 3 тыс. умерли.