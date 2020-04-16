Самолёты не взлетят

Авакомпания EasyJet обнародовала свою стратегию по выходу из паралича, связанного с эпмидемиологической ситуацией: британский лоукостер заявил, что начнет сокращать свой парк, и вплоть до 2022 года число эксплуатируемых им самолетов не достигнет докризисного уровня. Это говорит о том, что руководство авиакомпании не ожидает быстрого восстановления отрасли после пандемии.

Также планируется и после снятия карантина оставлять одно место между креслами свободным, чтобы обеспечить соблюдение безопасной дистанции дистанцию.

Ивонна Циглер, авиаэксперт Франкфуртского университета, говорит: "У многих авиакомпаний денег осатётся лишь на два-три месяца, в зависимости от того, насколько успешно шли их дела в последние годы, но не более того. Мы не знаем, как долго будет продолжаться кризис COVID-19, поэтому имеет смысл вовремя подать заявку на дополнительное финансирование".

Аэропорт Франкфурта - крупнейший в Германии и один из самых загруженных в Европе: только за этот март он принял 2,1 млн пассажиров. Но это на 62% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. А с введением карантинных мер, показатели ещё больше снизились: в первую неделю апреля воздушная гавань приняла на почти 96,8% пассажиров меньше, чем в прошлом году.

Один из двух терминалов франкфуртского аэропорта пришлось полностью закрыть, 20 тысяч его сотрудников заняты на временных работах , а одна из взлётно-посадочных полос служит парковкой для самолётов.

И так может продолжаться до середины мая даже в тех странах, которые уже начали смягчать введённый в связи с пандемией карантин: в Австрии авиакомпания Austrian Airlines, к примеру, уже сообщила, что не возобновит свои рейсы по крайне мере до 17 мая.