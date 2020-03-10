"Единая Россия" поддержит предложение об отмене максимального числа президентских сроков - Неверов

Лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что партия поддержит предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой. Ранее она предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

"Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции", - сказала Терешкова на пленарном заседании Думы.

"Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией", - добавила она.